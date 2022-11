Call of Duty Warzone 2.0 e DMZ: come indossare le piastre più velocemente

State giocando a Call of Duty Warzone 2.0 o alla particolare modalità DMZ e trovate incredibilmente scomodo il sistema attraverso il quale si indossano le piastre corazzate? Sappiate allora che esiste un trucchetto semplicissimo che rende questa meccanica di gioco molto più rapida da usare, anche nei momenti più concitati.

Abilitare questo sistema in Call of Duty Warzone 2.0 e DMZ è davvero semplice e basta seguire pochi passaggi a partire dal menu principale. Innanzitutto premete il tasto Start, poi con i dorsali (RB/LB su Xbox, R1/L1 su PlayStation) scorrete fino a raggiungere l'icona a forma di ingranaggio sulla destra. A questo punto selezionate la voce 'Controller' e scorrete verso il basso fino a raggiungere l'ultima voce dell'ultima sezione intitolata 'Gioco', ovvero 'Funzionalità Piastra Corazzata'. In alternativa, potete sfruttare il sistema di ricerca implementato dagli sviluppatori per scrivere semplicemente la parola piastra al fine di trovare la voce dei menu. A prescindere da come decidiate di navigare fra le impostazioni di gioco, per abilitare l'opzione al centro di questa guida dovete assicurarvi di impostare questa voce dei menu su 'Applica tutte'.

Con questi settaggi, non dovrete più tenere premuto il tasto per fare in modo che il vostro operatore indossi più di una piastra per la corazza: sarà sufficiente dare il via all'animazione affinché il personaggio consumi le piastre nell'inventario fino a raggiungere la capacità massima della corazza in uso. Potrete quindi avviare l'animazione anche durante gli scontri a fuoco e continuare a muovervi in maniera agile mentre il protagonista continua a migliorare le sue protezioni.

