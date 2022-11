Call of Duty Warzone 2.0 DMZ: come si sblocca l'M13? Ecco come ottenerlo velocemente

Nella nostra guida con trucchi di Call of Duty Warzone 2.0 ci siamo focalizzati sulle strategie più efficaci da attuare nel battle royale, ma in tanti si chiedono come si fa a ottenere velocemente una delle armi più importanti della modalità DMZ, l'M13 (con relativa variante M13B).

Il fucile d'assalto M13, d'altronde, è uno degli equipaggiamenti più utilizzati dagli Operatori di Call of Duty Modern Warfare 2, perciò non sorprende la grande visibilità mediatica ottenuta dagli streamer e dai creatori di contenuti che, come Blockay su TikTok, si sta prodigando nel fornire le dritte più utili per sbloccare quest'arma nella modalità DMZ di COD Warzone 2.0.

Chi si cimenta nelle attività 'in stile Escape from Tarkov' dell'ultimo sparatutto free to play di Activision non può rintracciare l'M13 e la variante M13B nelle casse che imperlano la mappa, ma vanno sbloccati solo ed esclusivamente affrontando "Il Chimico", uno dei PNG più forti di DMZ.

Il video tutorial confezionato dall'utente di TikTok, diventato ormai virale sui social, descrive con dovizia di particolari i passaggi da compiere per avere la meglio sul Chimico e riuscire, così facendo, a sbloccare l'agognato fucile d'assalto.

Per riuscire nell'impresa, a detta di Blockay, occorre dotarsi di un SUV e sfrecciare a tutto gas nell'area ad alta contaminazione radioattiva popolata dagli sgherri al servizio di questo potente PNG: l'utilizzo del SUV consente infatti ai giocatori di abbattere velocemente i nemici e il boss in questione, per poi allontanarsi dall'area prima di subire gli effetti delle radiazioni. Successivamente, basterà tornare nell'area appena 'pacificata' dagli scagnozzi del Chimico, recuperare il progetto dell'M13 e allontanarsi dalla zona.

Una volta completati questi passaggi, bisognerà portare a compimento la partita e recarsi dall'Armaiolo per sbloccare l'M13 come ricompensa per essere riusciti a concludere la fase di estrazione dalla modalità DMZ. Per rimanere in tema, sapevate che è già scoppiata la prima nuke di COD Warzone 2.0?