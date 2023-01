Call of Duty Warzone 2.0 e DMZ: la Stagione 2 sarà una rivoluzione, ecco le novità

In seguito alla conferma del ritorno del Gulag classico in Call of Duty Warzone 2.0, gli sviluppatori hanno illustrato altre delle modifiche al gameplay in arrivo con la Stagione 2 dello sparatutto gratis.

Pur non avendo fornito una roadmap dei contenuti in arrivo, il lungo post pubblicato da Activision sul sito ufficiale ha elencato le novità in termini di gameplay che approderanno con il prossimo grande aggiornamento gratuito. In aggiunta ai cambiamenti di cui vi abbiamo parlato nel corso degli ultimi giorni, il team di sviluppo ha confermato l'arrivo di qualche ritocco all'interfaccia dei menu che migliorerà l'esperienza di navigazione e che i loadout delle modalità battle royale includeranno anche i perk. Tutti i giocatori entreranno inoltre in partita con una corazza da tre piastre e sarà possibile installarne di nuove anche in movimento o durante la corsa.

Per quello che riguarda invece la modalità DMZ, assisteremo ad un reset delle missioni e degli inventari. Questo permetterà agli sviluppatori di proporre missioni meno complesse, che saranno ulteriormente semplificate dalla minore aggressività degli NPC, la cui letalità sarà minore soprattutto sulle lunghe distanze. In aggiunta, la nuova mappa della battle royale sarà giocabile anche in questa modalità di gioco. A prescindere dalla componente del gioco, il team promette un minor numero di crash e freeze, problema che ha infastidito molti giocatori nel corso degli ultimi mesi.

Sapevate che nella Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 aumenterà anche il denaro disponibile?