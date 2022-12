Call of Duty Warzone 2.0: per Dr Disrespect giocare online è come lanciare una moneta

Come detto poc'anzi, il tutto parte da alcune critiche recentemente mosse da Dr Disrespect nei confronti del lavoro sviluppato dai ragazzi di Inifinity Ward e Raven Software. Per chi non bazzicasse negli ambienti dell'intrattenimento digitale, il sopracitato Dr Disrespect è, a conti fatti, uno dei volti più noti ed influenti nel panorama Twitch e Youtube americano. Recentemente, il popolare creatore di contenuti ha espresso apertamente le proprie opinioni negative sul nuovo arrivato capitolo Battle Royale legato allo storico brand di Call of Duty.

Nel dettaglio, Dr Disrespect avrebbe fatto riferimento al franchise di CoD definendolo "poco stimolante" e ribadendo a più riprese come giocare nei match online su Call of Duty Warzone 2.0 equivalga un po' ad un lancio di una moneta. Con questa sua affermazione intende affermare che l'assenza di un gap di abilità tra i giocatori si traduca, a conti fatti, in un sistema che valorizza la vittoria di un team sulla base della pura e semplice componente casuale. Tuttavia, le pesanti accuse farebbero riferimento anche ad una più generica idea di mancanza di innovazione del franchise.

Ciò nonostante, pur tenendo conto dei pesanti limiti concettuali che secondo Dr Disrespect rappresenterebbero l'essenza delle ultime produzioni di Call of Duty, lo streamer è tornato alla carica - sempre nel corso di una diretta - sul sistema casuale che decreta la vittoria di un utente a discapito di un altro. In seguito ad uno scontro a colpi d'arma da fuoco all'interno di un edificio della nuova mappa Al-Mazrah, il creatore di contenuti ha dichiarato quanto segue: "Tutto si riduce al fatto che lui avesse a disposizione un SMG migliore. Con il dropshot non c'è nulla da fare. È un po' come 'ehi, come stai? Guardiamoci a vicenda e via, ci siamo! Gira una moneta e tu vinci! Ottimo lavoro, hai vinto XP e nient'altro. Questo gioco mi mente in un mindset stranamente negativo".

Le parole di Dr Disrespect fanno capo ad un'inequivocabile idea di pura casualità che, sulla base di dinamiche non direttamente controllabili dall'utente, decreterebbero in modo univoco la vittoria o la sconfitta di un giocatore. La capacità di vincere starebbe solo nella fortuna di trovare un buon loot. "Questo è un franchise poco stimolante", continua lo streamer, "È come guidare la stessa auto e riverniciarla ogni fott*** anno. Ogni anno, ogni anno si rompe, solo facendo più chilometri". Le dichiarazioni del content creator, per quanto possano essere esasperate nei termini, poggiano sull'idea di un prodotto incapace di offrire una reale esperienza competitiva. Tali affermazioni, però, giungono dopo la scoperta della skin che rende quasi visibili in Warzone 2.