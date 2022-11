Call of Duty Warzone 2.0 gratis: come invitare gli amici e aggirare il bug

Come avrete sicuramente notato nel corso delle ultime ore, il lancio di Call of Duty Warzone 2.0 non è stato perfetto e tra le problematiche principali riscontrate dai giocatori del battle royale gratis troviamo quella relativa alla lista amici. Fortunatamente, esiste un pratico trucco che permette di invitare altri utenti aggirando il bug.

Il primo passaggio da seguire consiste nell'apertura del menu tramite la pressione del tasto Options/Start, così che sul lato destro della schermata appaia l'apposita finestra. A questo punto cliccate sull'icona a forma di cuffie in alto per accedere alla sezione 'Canali'. Noterete che in corrispondenza di 'Canali di gioco' sarà visibile il vostro party con un solo giocatore presente nel gruppo (voi). Spostate il cursore sul party, selezionate il menu con il tasto X su PlayStation (A su Xbox) e infine cliccate su 'Invita nel canale'. In questo modo avrete accesso alla schermata attraverso la quale vedere la lista amici ed invitare i giocatori con i quali volete giocare. Per giocare insieme ad utenti su altre piattaforme, aggiungeteli alla vostra lista amici tramite ID Activision, così da poterli vedere a prescindere dal dispositivo in uso per il battle royale.

Onde evitare di ripetere questi step ad ogni partita di Call of Duty Warzone 2.0, assicuratevi di selezionare l'opzione 'Abbandona partita con il party' al momento dell'uscita dal match, altrimenti dovrete reinvitare tutti i compagni attraverso la procedura di cui sopra. Non si tratta di un gran problema, ma con questo trucco si risparmia qualche secondo tra una partita e l'altra.

