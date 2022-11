Call of Duty Warzone 2.0 gratis: la prima patch migliora interfaccia e Gulag

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per Call of Duty Warzone 2.0, il quale interviene su alcune criticità dello sparatutto gratuito migliorandone la cosiddetta 'quality of life'.

La principale novità dell'update di oggi coinvolge l'interfaccia utente della schermata relativa alle mimetiche: ora dovrebbe essere più semplice navigare fra le categorie grazie alla pressione dei dorsali ed è stata aggiunta un'opzione per nascondere le skin per le armi ancora bloccate. Passando invece al nuovo Gulag di Warzone 2.0, l'aggiornamento introduce un segnale acustico più forte all'entrata del Secondino, il boss che può essere sconfitto dai giocatori per rientrare in partita senza affrontare gli avversari in carne ed ossa. In aggiunta, l'update va ad intervenire sui proiettili perforanti, il cui moltiplicatore del danno contro gli avversari corazzati è stato ridotto (non si parla di veicoli nel changelog ufficiale). Le novità non finiscono qui, poiché sono stati rimossi il contrattacco UAV e la telecamera tattica dalle Stazioni d'Acquisto e sono stati corretti numerosi bug di battle royale e DMZ.

