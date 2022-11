Call of Duty Warzone 2.0: guida su dove e come ottenere le chiavi di DMZ

Il rilascio in pompa magna di Modern Warfare 2 ha segnato un momento fondamentale per il ritorno della storica e senza tempo saga targata Activision. Finalmente è giunto il momento di lanciarsi nella mischia e del combattimento per tutti i videogiocatori con il progetto sotto il cui vessillo è riportato il nome di Infinity Ward e Raven Software.

Call of Duty Warzone 2.0 si fa ambasciatore – almeno per una buona parte dell’utenza – di un genere di riferimento importantissimo nel panorama videoludico: quello dei Battle Royale, rappresentando una sorta di nuovo inizio per la saga dapprima concepita come costola delle primarie iterazioni del brand. Al di là dei limiti tecnici che caratterizzano la produzione, la quale si trova comunque in un periodo di lancio immediatamente successivo al day one del titolo, gli utenti stanno avendo modo di scoprire tutto ciò che i ragazzi di Infinity Ward e Raven Software hanno in serbo per i propri fan, promettendo un’esperienza di gioco divertente come mai prima d’ora.

Siamo quindi giunti alle primissime settimane di vita di Call of Duty Warzone 2.0. Gli utenti sono in estasi per l’arrivo di Al Mazrah e di tutte le novità annesse alla nuova mappa, tanto da essere alla costante ricerca dei più piccoli segreti che questo grande campo di battaglie all’ultimo sangue ha da offrire a tutti. Tra le tante novità e chicche per stuzzicare l’interesse dei giocatori possiamo, ad esempio, considerare l’introduzione della dinamica delle chiavi, alle quali sono correlate specifiche stanze o edifici della modalità DMZ che divengono accessibili proprio grazie ai sopracitati oggetti, come raccontatovi nel nostro articolo sul funzionamento delle modalità di Call of Duty Warzone 2.0 e non solo.

Tra la scoperta di zone non facilmente accessibili o chiavi all’apparenza inutili, i giocatori di Call of Duty Warzone 2.0 sono ancora in piena fase di scoperta della dinamica di gioco in oggetto, cercando di comprendere tutto ciò che c’è da sapere in merito. Attualmente il meccanismo in questione non è stato scoperto del tutto, per cui non è del tutto chiaro se ci siano delle specifiche posizioni per alcune chiavi o se il tutto sia correlato ad un meccanismo RNG (Random Number Generator, ossia casuale). La guida che seguirà all’ubicazione delle chiavi presenti in DMZ sarà aggiornata ogni qualvolta verranno scoperte nuove informazioni. Ma quindi, come si ottengono queste chiavi?

Come ottenere le chiavi nella modalità DMZ di Call of Duty Warzone 2.0

Le suddette chiavi possono essere reperite un po’ in tutta la mappa di gioco: esse possono essere recuperate all’interno dei borsoni, grazie all’uccisione di qualche nemico che le ha dapprima raccolte o possono essere ricavate dal completamento dei contratti. Tuttavia, è possibile anche acquistare le chiavi in DMZ, attraverso gli appositi shop disseminati in tutta Al Mazrah; dunque, non vi è un unico modo per reperirle.

Al momento, l’utente Killer Stridge sta svolgendo – attraverso il proprio profilo Twitter – una tassonomia di tutte le chiavi esistenti in Warzone 2.0, andando ad indicare tutti i luoghi ove è possibile ottenere una chiave. Vi ricordiamo, ancora una volta, che si tratta di un lavoro in corso e non definitivo, al quale stanno lavorando vari membri della community creatasi attorno al nuovo lavoro di Infinity Ward e Raven Software. Qui di seguito vi rimandiamo alla lista non completa delle ubicazioni delle chiavi, la quale sarà aggiornata man mano che Killer Stridge e tutti gli altri utenti riusciranno a scoprire ulteriori dettagli sulla meccanica in questione e sulla posizione esatta di tutte le chiavi:

Ufficio del negozio di alimentari di Ahmed – non vi sono informazioni circa l’esatta posizione

Zona manutenzione dell'aeroporto - posizione esatta sconosciuta

Caserma di Al Bagra - posizione esatta sconosciuta

Ufficio delle antichità della fortezza di Al Bagra - posizione esatta sconosciuta

Magazzino delle munizioni di Al Bagra - posizione esatta sconosciuta

Quartieri degli ufficiali di Al Bagra - ubicazione esatta sconosciuta

Cassetta degli attrezzi ricoperta di alghe – attualmente non si conosce l’esatta ubicazione

Ufficio del blocco di pietra di Al-Safwa - ubicazione esatta sconosciuta

Ufficio all'ultimo piano della Banca di Adal - ubicazione esatta sconosciuta

Ufficio al secondo piano della Bank of Adal - ubicazione esatta sconosciuta

Cassetta degli attrezzi B.C. - posizione esatta sconosciuta

Appartamento Canal 10 - ubicazione esatta sconosciuta

Cache del Capitano - posizione esatta sconosciuta

Casa del custode - ubicazione esatta sconosciuta

Baracca del molo della caverna - non vi sono informazioni circa l’esatta posizione

Appartamento centrale all'ultimo piano di Sa'id - ubicazione esatta sconosciuta

Sala riunioni Central Zaya - luogo esatto sconosciuto

Reparto editoriale di Channel 7 - posizione esatta sconosciuta

Strumenti per la riparazione degli orologi - ubicazione esatta sconosciuta

Sala di controllo della gru - attualmente non si conosce l’esatta ubicazione

Cassetta degli attrezzi del portuale - ubicazione esatta sconosciuta

Ufficio postale del centro - ubicazione esatta sconosciuta

Armadio di stoccaggio del Far South Eastern - non vi sono informazioni circa l’esatta posizione

Edificio delle pulizie - ubicazione esatta sconosciuta

Cache del primo ufficiale della nave Hafid - posizione esatta sconosciuta

Cache del ponte della nave Hafid - ubicazione esatta sconosciuta

Computer dell'isola di Hydra – non vi sono informazioni sull’esatta ubicazione

Magazzino IHTAQ Sala rifornimenti - ubicazione esatta sconosciuta

Magazzino di costruzione Kosook - ubicazione esatta sconosciuta

Sala della Cittadella del Faro - non vi sono informazioni circa l’esatta posizione

Borsone dello scaricatore di porto - ubicazione esatta sconosciuta

Negozio di celle di Mawizah - ubicazione esatta sconosciuta

Stazione di controllo dell'energia di Mawizah - attualmente non si conosce l’esatta ubicazione

Cestino degli scarti della baraccopoli di Mawizah - ubicazione esatta sconosciuta

Cabina informativa dei canali settentrionali - non vi sono informazioni circa l’esatta posizione

Scuola di polizia - Server Admin - attualmente non si conosce l’esatta ubicazione

Cassetta degli attrezzi della sottostazione elettrica - ubicazione esatta sconosciuta

Cassetta degli attrezzi dell'ultimo lavoratore della cava - posizione esatta sconosciuta

Armadietto della sala di controllo di Rohan - ubicazione esatta sconosciuta

Capanno di guardia di Rohan Oil Nord - ubicazione esatta sconosciuta

Baracca di guardia della Rohan Oil Sud - ubicazione esatta sconosciuta

Hotel Sawah Stanza 302 - posizione esatta sconosciuta

Stanza 303 dell'hotel Sawah - attualmente non si conosce l’esatta ubicazione

Armadietto dello scienziato - posizione esatta sconosciuta

South Al Bagra Camera da letto all'ultimo piano - posizione esatta sconosciuta

Appartamento South Bank - posizione esatta sconosciuta

Appartamento dello scienziato di South Zaya - ubicazione esatta sconosciuta

Forze speciali Deaddrop - ubicazione esatta sconosciuta

Rifornimento del fiume Taraq Shock - ubicazione esatta sconosciuta

Ufficio del contrabbandiere di Taraw - luogo esatto sconosciuto

Bagaglio del viaggiatore - luogo esatto sconosciuto

Magazzino sotto la superstrada est - luogo esatto sconosciuto

Ambasciata degli Stati Uniti - luogo esatto sconosciuto

Kit di riparazione delle armi - luogo esatto sconosciuto

Stanza sul retro del Yum Yum Burger - attualmente non si conosce l’esatta ubicazione

Cupola radar di Zaya - posizione esatta sconosciuta

In attesa di ulteriori dettagli che ci permettano di fornire maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra guida su come ottenere gettoni battaglia su Warzone 2 con molta facilità.