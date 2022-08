Call of Duty Warzone 2.0, Infinity Ward ribadisce: esce a fine 2022

Come noto da un bel po' di tempo, i ragazzi di Infinity Ward stanno lavorando anche ad un nuovo capitolo di Call of Duty Warzone, basato sullo stesso motore grafico e le medesime meccaniche del futuro Call of Duty Modern Warfare 2. A differenza di quest'ultimo, in ogni caso, il nuovo corso del free-to-play non è stato mai presentato al grande pubblico.

Per questo motivo, non avendo mai visto né sentito qualcosa di davvero concreto, i videogiocatori sono molto dubbiosi nei suoi confronti, in special modo in merito alla finestra di pubblicazione comunicata lo scorso giugno. In una recente chiacchierata con CharlieIntel, un rappresentate di Infinity Ward ha tuttavia assicurato che non c'è nulla di cui preoccuparsi, dal momento che il lancio di Call of Duty Warzone 2.0 è ancora previsto per la fine del 2022. Lo studio di sviluppo non è ancora in grado di fornire una data precisa, ma ha ribadito che il nuovo capitolo de battle royale uscirà in una finestra compresa tra il giorno di debutto di Call of Duty Modern Warfare 2 - il 28 ottobre 2022 - e la conclusione dell'anno in corso. Alla luce di ciò, ci aspettiamo un esordio tra novembre e dicembre 2022. Warzone Pacific, ricordiamo, arrivò a inizio dicembre, circa un mese dopo il lancio di Vanguard, dunque la storia potrebbe ripetersi.

Call of Duty Warzone 2.0 è stato descritto come "l'evoluzione della Battle Royale in uno spazio di gioco completamente nuovo", destinato ad evolversi nel tempo con contenuti post-lancio come "nuove soluzioni di gameplay, mappe, modalità, eventi stagionali, celebrazioni della community e altro ancora". Non vediamo l'ora di saperne di più.