Call of Duty Warzone 2.0, Infinity Ward conferma: la modalità DMZ sarà 'solo' in Beta

In previsione dell'imminente apertura dei server di Call of Duty Warzone 2.0, Infinity Ward precisa che la modalità DMZ accessibile dal day one potrà essere fruita 'solo' in Beta, con tutte i risvolti che possiamo facilmente ipotizzare in termini di contenuti, modifiche al gameplay e funzionalità da ottimizzare.

In un lungo intervento pubblicato sulle pagine del blog ufficiale di Infinity Ward, la sussidiaria di Activision spiega che la modalità DMZ sarà parte integrante della ricca offerta di lancio di COD Warzone 2.0, seppure in Beta. L'intenzione degli sviluppatori è infatti quella di raccogliere quanti più feedback possibili dagli appassionati di Call of Duty e, successivamente, intervenire con tutte le migliorie, aggiunte e modifiche richieste dai fan che si cimenteranno nelle sfide della modalità DMZ.

Nei giorni scorsi, Infinity Ward ha illustrato tutti i contenuti della Stagione 1 di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 e, nel soffermarsi su DMZ, l'ha descritta come "un'attività a mondo aperto incentrata sulla narrazione, con squadre impegnate a completare missioni di estrazione e affrontare obiettivi secondari aggiuntivi contro operatori gestiti dall'IA e avversari in multiplayer". Si tratterà quindi di un'esperienza non troppo dissimile da quella offerta da Escape from Tarkov, con missioni di estrazione da completare dopo aver raccolto insieme alla propria squadra tutto l'equipaggiamento necessario per fronteggiare i nemici in multiplayer e i guerriglieri gestiti dalla CPU.

La Beta della modalità DMZ avrà ufficialmente inizio il 16 novembre alle ore 19:00 italiane, in coincidenza dell'apertura dei server di Call of Duty Warzone 2.0 su PC, PlayStation e Xbox.