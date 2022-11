Call of Duty Warzone 2.0 ingiocabile senza Modern Warfare 2? Torna lo strano bug

Un bug di Call of Duty Warzone 2.0 sta dando filo da torcere a diversi giocatori, almeno stando alle segnalazioni emerse in queste ore. Apparentemente alcuni giocatori non riescono ad accedere al Battle Royale e anzi vengono invitati a comprare Modern Warfare 2 per continuare a giocare.

Questo bug si era già verificato nelle ore successive al lancio ma era stato parzialmente risolto, in queste ultime ore però le segnalazioni si stanno moltiplicando su Reddit, forum e social network. Ad alcuni giocatori apparentemente senza alcun motivo Call of Duty Warzone 2.0 smette di funzionare e su schermo compare un messaggio che invita a comprare o installare Call of Duty Modern Warfare 2 per continuare a giocare, questo indipendentemente dalla modalità di gioco selezionata.

Le due esperienze, per essendo collegate tra loro, sono assolutamente indipendenti e non c'è bisogno di comprare MW2 per giocare con Call of Duty Warzone 2.0, dunque si tratta di un bug anomalo che dovrà essere risolto dagli sviluppatori. Al momento il team di sviluppo non si è pronunciato e le segnalazioni riguardano tutte le piattaforme e tutte le modalità di gioco, con una casistica dunque estremamente varia e che potrebbe rendere più difficile individuare e arginare la causa di questo fastidioso problema.

Lo sapevate? Il glitch dell'invisibilità è tornato in Call of Duty Warzone 2.0, il team dovrà quindi lavorare per risolvere anche questo inconveniente.