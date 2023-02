Call of Duty Warzone 2.0: i leak annunciano il ritorno di una feature apprezzata

Le prossime settimane costituiranno un momento molto importante per il nuovo corso di Call of Duty Warzone, grazie all'arrivo della Season 2 in Warzone 2.0. La nuova stagione di CoD Warzone 2.0 e DMZ sarà una rivoluzione ma, secondo i leak, dal 15 febbraio potrebbe esservi anche il ritorno di contenuti in precedenza apprezzati dagli utenti.

Nel dettaglio, a rifare la propria comparsa dovrebbero essere i palloncini Redeploy, un sistema dapprima inesistente in Call of Duty Warzone e spesso utilizzato per i rapidi spostamenti nella mappa di gioco. La nuova stagione di Warzone 2.0, all'orizzonte ormai da diverso tempo ma prossima alla sua pubblicazione, segnerà l'arrivo di nuovi contenuti ed altri provenienti proprio dal passato del celebre Battle Royale.

Tuttavia, secondo gli stessi leak i palloncini Redeploy dovrebbero ritornare in Call of Duty Warzone 2.0 sotto il nome di droni Redeply. Non si sa se ti tratti di una modifica radicale a quel sistema di spostamento o se riprendano le stesse meccaniche; tuttavia, in seguito all'uscita dell'ultimo trailer di Call of Duty Warzone 2.0 dedicato ad Ashika Island, i rumor presuppongono che i Redeply non siano correlati al sistema di ricompense derivanti dal completamento dei contratti.

Però, almeno per adesso, non vi è alcuna conferma ufficiale rispetto a quanto dichiarato dai leaker, seppure la fonte di queste voci di corridoio siano abbastanza attendibili e di rilievo in riferimento al panorama videoludico di Warzone 2.0.