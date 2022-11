Call of Duty Warzone 2.0, nuovi leak: in arrivo un grande show con il reveal di DMZ?

La data di uscita di COD Warzone 2.0 è ormai prossima e in tanti si chiedono se Activision terrà un evento simile a quello che ha preceduto il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2. Gli ultimi leak condivisi dal fansite ModernWarzone vanno esattamente in questa direzione e preannunciano l'arrivo di un grande show.

A detta dei gestori del portale ModernWarzone, il mancato invito all'evento gli avrebbe permesso di condividere queste anticipazioni senza violare alcun NDA: a loro giudizio, il prossimo spettacolo digitale organizzato da Activision si terrà nel corso della settimana che precederà il lancio di COD Warzone 2.0, quindi tra lunedì 7 e domenica 13 novembre.

Lo show dovrebbe prevedere la presenza del pubblico, ma con la possibilità di seguirlo in diretta attraverso uno streaming approntato per l'occasione dal colosso videoludico americano. Il team di ModernWarzone riferisce che lo show farà da sfondo a un approfondimento sulle modalità e sulle caratteristiche del gameplay di Call of Duty Warzone 2.0, oltre al video di presentazione della chiacchierata modalità DMZ ispirata a Escape from Tarkov.

Le fonti anonime citate dai curatori del fansite riferiscono di aver partecipato al dietro le quinte di questo spettacolo e di essere estremamente entusiasta della nuova modalità DMZ di COD Warzone 2.0 che dovrebbe fare il suo debutto sin dall'apertura dei server dell'FPS gratuito di Activision, prevista per il 16 novembre. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.