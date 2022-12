Call of Duty Warzone 2.0: un leak svela la seconda mappa in stile Rebirth Island

A meno di un mese dal debutto di Call of Duty Warzone 2.0 si inizia già a parlare della mappa che andrà ad affiancare Al-Mazrah. Proprio nelle ultime ore, infatti, è spuntata in rete l'immagine della seconda arena del battle royale.

Come potete facilmente immaginare, si tratta di una mappa dalle dimensioni ridotte che andrà ad ospitare le partite della modalità Resurgence. In poche parole, stiamo parlando dell'erede di Rebirth Island e Fortune's Keep, ovvero mappe più piccole in cui i giocatori affrontano match con tanto di possibilità di rientrare dopo la morte con regole più vicine ad un team deathmatch che alla classica battle royale.

Purtroppo l'immagine è sparita dai social a pochi minuti dalla sua pubblicazione, poiché Activision è intervenuta per farla rimuovere da tutti gli account che l'hanno condivisa. Come fa notare il noto insider Ghost of Hope, ciò non fa altro che confermare l'affidabilità del leak e lascia inoltre intuire che il debutto della mappa non sia poi così lontano. Non possiamo escludere che questa seconda arena sia in arrivo con la Stagione 2 degli sparatutto, fissata al prossimo febbraio 2023. È infatti improbabile che il mid-season update contenga un contenuto di simile portata, visto che si concentrerà su aggiunte minori e sull'introduzione della mappa Shipment in Modern Warfare 2.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che anche COD Warzone 2.0 ha la sua Roze, poiché è in vendita una skin di colore nero che rende quasi invisibili nelle aree meno illuminate della mappa. Per chi volesse invece scoprire maggiori informazioni sul gioco e sulle sue modalità, vi rimandiamo alla nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0 e della modalità DMZ.