Call of Duty Warzone 2.0: la miglior VPN per ridurre il lag

Poco dopo il nuovo capitolo della serie principale di Call of Duty, Activision ha pubblicato anche la seconda versione del suo Battle Royale a tema: Call of Duty Warzone 2 è già riuscito ad attirare ben 25 milioni di giocatori, nonostante una fredda accoglienza con tante recensioni negative su Steam.

Parte di questa reazione non proprio positiva è probabilmente dovuta ai tanti problemi di lag che affliggono i server di COD Warzone 2, sia per quanto riguarda la nuova modalità DMZ, sia durante i match di Battle Royale classici, fenomeni che hanno spinto molti utenti ad abbandonare temporaneamente il titolo in attesa di una patch correttiva. Nel caso siate tra questi, sarete felici di sapere che esiste un metodo che potrebbe aiutarvi a risolvere, almeno in parte, i vostri problemi di connessione: si tratta di installare ed utilizzare una VPN, la quale vi permetterà di accedere a server con performance migliori in termini di lag e ping. Scopriamo come impiegare al meglio questa soluzione in Warzone 2.

Prima di proseguire, vi ricordiamo che tutto ciò che troverete riportato in questa guida è assolutamente legale. Inoltre, l'uso di una VPN non dovrebbe in alcun modo comportare ban o limitazioni del vostro account Activision in COD Warzone 2, poiché i termini di servizio del gioco non proibiscono questa pratica.

Migliore VPN per Warzone 2 su PC

Esistono moltissime VPN differenti, sia gratis che a pagamento, ma una delle migliori dedicate al mondo dei videogiochi è ExpressVPN. Quest'ultima permette di selezionare un server tra oltre 3000 a cui collegarsi, fisicamente disposti in 94 Paesi differenti in tutto il mondo. ExpressVPN risulta inoltre particolarmente rapida nell'utilizzo e nella connessione al server, un dettaglio fondamentale considerando l'uso che intendete farne con COD Warzone 2.

Per sfruttare questa VPN su PC non dovrete fare altro che installarla tramite il sito ufficiale, attivarla e selezionare il server al quale avete intenzione di connettervi. A questo punto vi basterà semplicemente avviare il gioco, e verrete automaticamente inseriti in lobby multigiocatore ospitate sul server che avete selezionato in precedenza.

Come migliorare le performance di Warzone 2 con una VPN

In molti casi, un uso intenso della vostra banda di rete internet da parte di un’unica applicazione potrebbe essere rilevato e identificato come un utilizzo improprio da parte del vostro provider, il quale potrebbe artificialmente ridurre la quantità di banda disponibile per quella stessa applicazione. Questo è uno dei motivi che potrebbero essere alla base del lag e dei problemi di connessione all’interno dei server di Warzone 2, ed è uno dei problemi che possono essere risolti usando una VPN: quest’ultima nasconderà infatti il vostro traffico Internet al provider, che di conseguenza non avrà più motivo per operare un taglio della banda. Inoltre, avere una VPN attiva mentre giocate a Warzone 2 vi permetterà di evitare di essere espulsi da un server in seguito ad un temporaneo momento di lag o calo di connessione, mantenendovi quindi all’interno della sessione di gioco.

Come trovare lobby migliori con una VPN in Warzone 2

Anche in COD Warzone 2 è presente un sistema di matchmaking skill-based per la formazione delle lobby: questo significa che la maggior parte delle volte verrete inseriti in partite con avversari mediamente più forti di voi, cosa che sul lungo periodo potrebbe risultare frustrante. Per evitare questa situazione, potete fare affidamento sui molti server da selezionare tramite la VPN: dopo averne provati alcuni dovreste trovarne facilmente uno che vi sottoporrà a match con tassi di sfida adeguati alle vostre capacità.

