Call of Duty Warzone 2.0: i migliori perk e accessori per il fucile TAQ-M

I punti d’interesse di Al Mazrah, la mappa che fa da sfondo alla seconda edizione del battle royale di Activision, offrono spazi ampi dove ogni scontro può prolungarsi oltre i pochi secondi. Per questo motivo, armi che facilitano gli spostamenti rapidi come il TAQ-M risultano molto efficaci. Ecco una delle migliori build per il fucile in questione.

COD Warzone 2 Accessori TAQ-M

Grazie alle statistiche base che caratterizzano il TAQ-M, concentrarsi sulla maneggevolezza dell’arma porta a ottimi benefici. Mobilità e precisione risultano quindi i due aspetti fondamentali e il seguente equipaggiamento li mette in risalto donando loro il giusto peso.

Cassa: TV Ballast

Sottocanna: Demo IMP-44

Caricatore: 15 Round Mag

Impugnatura posteriore: FSS Combat

Laser: FSS OLE-V

COD Warzone 2 Abilità di classe TAQ-M

Per quanto riguarda invece i perk da affiancare al fucile da tiratore, è consigliabile optare per qualcosa che possa bilanciarne le imperfezioni quali la scarsa efficienza a corto raggio. Un buon modo per riuscirci a prescindere dal vostro personale stile di gioco (che andrà comunque a influire sulle restanti abilità), è quello di adottare la passiva Specialista che permette l’utilizzo di due armi principali. Così facendo avrete infatti modo di potenziare al meglio il TAQ-M senza per questo dover temere gli scontri più ravvicinati.

