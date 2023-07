Call of Duty Warzone 2.0: anche la mitica Lara Croft si unisce ai ranghi

Dopo la conferma ufficiale della collaborazione fra Nicki Minaj e Call of Duty, la Stagione 05 di Call of Duty Modern Warfare II e Warzone vedrà anche l'imminente arrivo di un'icona dei videogiochi: Lara Croft.

A rivelarlo è il blog ufficiale di Playstation nel suo lungo articolo dedicato alla Stagione 05 di Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone, il cui lancio è previsto il 2 Agosto 2023.

Insieme a tutte le numerose aggiunte in programma, come nuove mappe e armi, il team di Playstation ha anche rivelato l'arrivo di alcune celebrity, che si uniranno alla squadra di Call of Duty come parte della celebrazione dei 50 anni di cultura Hip Hop nel corso della stagione.

Tra queste, non può non comparire l'icona pop dei videogiochi: miss Lara Croft. Nel secolo scorso, quando le sue avventure erano al picco della gloria, l'archeologa veniva celebrata come testimonial di spot pubblicitari o siparietti di vario tipo (ricordate l'imitazione di Lara Croft da parte di Sabrina Impacciatore?), oggi vediamo la saccheggiatrice di tombe in collaborazioni di vario tipo, non ultima quella con Fall Guys.

Nel blog Playstation si legge chiaramente: "Gioca nei panni della leggendaria cacciatrice di tesori e icona dei videogiochi Lara Croft in un nuovo Operator bundle in arrivo a metà stagione." Non resta che attendere per scoprirne di più!