Call of Duty Warzone 2.0 supporta i veterani: DMZ al centro di una sfida a scopo benefico

Tra l'1 e il 7 maggio, tutti i giocatori della modalità DMZ di Call of Duty Warzone 2.0 sono invitati a partecipare alla raccolta fondi avviata da Activision per sostenere le iniziative di beneficenza portate avanti da Endowment.

Con il contributo attivo della community di Call of Duty, Activision Blizzard promette di effettuare una donazione globale di massimo 1 milione di dollari a Endowment. Il publisher americano donerà 1 dollaro per ogni partita in DMZ di Call of Duty Warzone 2.0 in cui vengono estratti almeno 30mila dollari.

L'intera somma raccolta da Activision da qui al 7 maggio verrà destinata alla missione di Endowment, che consiste nel collocare i veterani disoccupati e sottoccupati negli Stati Uniti e nel Regno Unito in posti di lavoro di alta qualità.

I singoli giocatori possono ottenere fino a 10 dollari a scopo benefico (sarà donato un dollaro per ogni estrazione riuscita, per un massimo di 10 estrazioni). Gli utenti di COD Warzone 2.0 sono così spronati a raggiungere in partita ogni azione che consente loro di ottenere denaro nella modalità DMZ, come i registratori di cassa, il completamento dei Contratti e la vendita di oggetti di valore.

I giocatori che riusciranno a ottenere per la prima volta l'obiettivo minimo dei 30mila dollari di estrazione DMZ verranno premiati con il biglietto da visita "Loot for Good" che celebra gli sforzi compiuti nell'aiutare i veterani a trovare lavori di qualità. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere questo nostro approfondimento su come funziona DMZ di Call of Duty Warzone 2.0.