Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2: Stagione 2 Reloaded al via, ecco i contenuti

I leak sulla Stagione 2 Reloaded di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 trovano conferma nel video confezionato da Infinity Ward e Raven Software per illustrare tutte le novità della prossima fase ingame di Call of Duty.

Le sussidiarie di Activision sintetizzano la ricca offerta ludica e contenutistica della Stagione 2 Reloaded descrivendola come una fase che porterà in dote tantissime migliorie, ottimizzazioni e aggiunte che "aumenteranno ulteriormente il livello di epicità" del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 e dell'esperienza in rete di COD Warzone 2.0.

L'aggiornamento di metà Stagione 2 introdurrà le Incursioni delle Operazioni Speciali, la mappa multigiocatore Himmelmatt Expo studiata per scontri a squadre 6 contro 6, delle sfide mimetiche inedite, una nuova arma gratuita e tanto altro.

La Season 2 Reloaded porta in dote anche le modalità Drop Zone, All or Nothing e One in the Chamber, perfette per fare sfoggio del Tempus Torrent, il nuovo fucile tattico da sbloccare completando l'apposita sfida delle armi o attraverso l'acquisto del relativo bundle nel Negozio interno di COD.

Infinity Ward e Raven Software spiegano inoltre di aver apportato numerosi aggiornamenti tecnici per rendere ancora più semplice creare gruppi con amici e compagni di squadra competitivi attraverso il Party Queuing: il sistema consentirà ai giocatori di unirsi in automatico al gruppo di un amico non appena si conclude la partita attiva.

Il ricco update che darà inizio alla Stagione 2 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare 2 e COD Warzone 2.0 è previsto al lancio nella giornata di domani, mercoledì 15 marzo, su PC, PlayStation e Xbox.