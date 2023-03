Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2: il Tracer Pack di Shredder si lancia in video

Dopo aver dato il via alla Stagione 2 Reloaded di COD Warzone 2 e Modern Warfare 2, per Infinity Ward e Raven Software è giunto il tempo di esclamare "cowabunga!" per celebrare l'ingresso nel Negozio di COD del Tracer Pack di Shredder.

Il nuovo pacchetto aggiuntivo confezionato da Activision pizzica le corde della nostalgia dei milioni di appassionati cresciuti a pane e cartoni animati delle Tartarughe Ninja per offrire loro, appunto, l'opportunità di indossare l'armatura di Shredder.

Gli emuli del cattivone di TMNT che acquistano il Tracer Pack di Shredder possono sbloccarne l'accesso nell'elenco degli Operatori e personalizzarne l'aspetto, e l'equipaggiamento, con i blueprint speciali KV Broadside Oroku per il fucile, il Dual Kodachis Steel Claws per gli attacchi melee e l'ISO Hemlock Saki per il fucile d'assalto.

Il pacchetto aggiuntivo contiene al suo interno anche il ciondolo per armi del Foot Clan di Shredder e delle customizzazioni estetiche ulteriori per le armi, oltre all'immancabile emblema del villain di Teenage Mutant Ninja Turtles. Il Tracer Pack di Shredder può essere acquistato spendendo 2.400 Punti COD nel Negozio di COD 2.0 e Modern Warfare 2. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0, un battle royale esplosivo.