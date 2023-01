Call of Duty Warzone 2.0: modifica al loot system in arrivo con la Season 2

Nonostante le indiscrezioni sul posticipo della Season 2 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 siano state confermate, il futuro del celebre Battle Royale è roseo e ricco di tante novità all'orizzonte che sapranno fare la felicità di tutti gli utenti del titolo di Raven Software e Infinity Ward.

Mentre Call of Duty Warzone 2 e Modern Warfare 2 continuano a ricevere patch correttive di bug presenti nei due prodotti, continuano ad emergere nuovi dettagli sulle future introduzioni che accompagneranno la pubblicazione di futuri contenuti: nel dettaglio, sembrerebbe esservi in arrivo una modifica al loot system su Warzone 2.0. Ma di cosa si tratta?

Il tutto sarebbe correlato ai cambiamenti avvenuti in seguito al nuovo corso di Warzone. Tali modifiche non hanno in alcun modo soddisfatto l'utenza, tanto da aver indotto alcuni giocatori a definire l'attuale loot system come "il peggior sistema di bottino di qualsiasi Battle Royale di sempre". Proprio a seguito di queste lamentele, sembrerebbe che il team di sviluppo abbia deciso di ridisegnare il sistema di loot del gioco. "I cambiamenti al loot system del Battle Royale, e tanto altro ancora, sono in arrivo con la Season 2".

Dunque, sembrerebbe che vi sia un ritorno alle origini con il sistema di raccolta del bottino su Call of Duty Warzone 2.0, nonostante si debbano ancora attendere ulteriori informazioni da parte del team di sviluppo. Intanto, la stagione 2 del celebre Battle Royale è ancora confermata per il prossimo 15 febbraio 2023, come già comunicato negli scorsi giorni.