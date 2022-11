Call of Duty Warzone 2.0 e MW2 armi gratis: come sbloccare BAS-P e Victus XMR

Con l'approdo di Call of Duty Warzone 2.0 su PC e console è stato dato il via anche alla Stagione 1 del battle royale e di Modern Warfare 2. Come in ogni aggiornamento dello sparatutto, anche questo include ben due armi gratuite: scopriamo insieme come sbloccarle.

Come funziona il nuovo Battle Pass

Prima di procedere con la guida su come aggiungere le due bocche da fuoco al vostro arsenale occorre fare una precisazione sul nuovo Battle Pass. A differenza del vecchio Warzone, in questo caso il percorso di ricompense non è lineare e le armi possono essere sbloccate nell'ordine che più preferite. Come potete vedere anche nell'immagine in calce alla guida, il pass è strutturato in settori, ciascuno dei quali include quattro ricompense standard e un Bersaglio Prioritario, ovvero un quinto premio che diviene accessibile solo quando gli altri quattro vengono acquistati tramite i Gettoni Battaglia. Per sbloccare le armi, quindi, dovete giocare e completare le sfide per accumulare i gettoni e sbloccare le ricompense dei vari settori fino a raggiungere quelli contenenti le armi.

Come sbloccare BAS-P e Victus XMR

Le armi gratis della Stagione 1 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 sono la mitraglietta BAS-P ed il fucile di precisione Victus XMR. Entrambe le bocche da fuoco rappresentano il Bersaglio Prioritario del settore d'appartenenza: questo significa che dovrete prima sbloccare tutti gli oggetti del settore per poi ottenere l'arma. Il BAS-P si trova nel Settore A6, invece il Victus XMR è nel Settore A7. Per poter accedere ai settori in questione è fondamentale che si sblocchino tutte le ricompense di un settore adiacente e, per farlo, potete decidere liberamente quale percorso seguire. Come si può notare nell'immagine in basso, ad esempio, è possibile giungere al Settore A7 completando A1, A2 e A4 oppure fare il 'giro largo' e seguire il percorso A1, A3, A5, A9 e A8.

