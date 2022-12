Call of Duty Warzone 2.0 e MW2: come sbloccare tutte le pistole akimbo

A meno che non abbiate iniziato a giocare a Call of Duty Warzone 2.0 dal day one oppure siate in possesso di una copia di Modern Warfare 2, è molto probabile che dobbiate ancora potenziare molte armi. A questo proposito, oggi vi spieghiamo quali sono i passaggi da seguire per sbloccare ogni singola arma Akimbo nello sparatutto gratis.

Per chi se lo stesse chiedendo, la versione Akimbo di un'arma consiste nell'impugnatura doppia ed è una possibilità esclusiva delle armi secondarie di piccolo taglio. Nel caso specifico di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, è possibile utilizzare le doppie armi solo con le pistole, sebbene non si escluda che in futuro possano arrivare anche armi corpo a corpo o appartenenti ad altre categorie con questa possibilità. Per poter utilizzare due pistole contemporaneamente non occorre fare altro che sbloccare uno speciale accessorio che rientra nella categoria delle impugnature e che prende proprio il nome di Akimbo. Ciascuna delle armi attualmente disponibili nella sezione 'Pistole' delle bocche da fuoco secondarie permette di ottenere questo gadget ad un livello diverso.

Ecco come sbloccare l'impugnatura Akimbo per ogni pistola di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2:

.50 GS (Piattaforma Sakin G Series): l'impugnatura Akimbo si sblocca al Livello 17

l'impugnatura Akimbo si sblocca al Livello 17 P890 (Piattaforma Bruen 890): l'impugnatura Akimbo si sblocca al Livello 20

l'impugnatura Akimbo si sblocca al Livello 20 Basilisk (Piattaforma Basilisk 500): l'impugnatura Akimbo si sblocca al Livello 28

l'impugnatura Akimbo si sblocca al Livello 28 X12 (Piattaforma XRK): l'impugnatura Akimbo si sblocca al Livello 19

l'impugnatura Akimbo si sblocca al Livello 19 X13 (Piattaforma XRK): occorre sbloccare l'impugnatura Akimbo dell'X12 e poi raggiungere il Livello 4 per montare l'accessorio

Come potete facilmente immaginare, non è semplice sbloccare questi accessori nelle classiche modalità battle royale e chi possiede Modern Warfare 2 può accedere alle armi Akimbo con maggiore facilità. Se non siete in possesso di una copia del gioco, vi suggeriamo di sfruttare tutti i weekend di gioco gratuito come quello che si è concluso qualche giorno fa e di approfittare anche dei periodo di Doppi Punti Esperienza per le armi (se li avete, potete anche usare i Gettoni XP). Un'ottima alternativa è la modalità DMZ, poiché permette una volta ogni due ore di scendere in campo con un'arma del proprio arsenale: atterrate quindi ad Al Mazrah con la vostra pistola ed evitate i nemici corazzati e gli altri giocatori, focalizzandovi su tutti i soldati semplici che possono essere fatti fuori con un colpo di pistola alla testa. Con un po' di pazienza, questa tecnica dovrebbe consentirvi di sbloccare l'impugnatura Akimbo su tutte le vostre pistole.

