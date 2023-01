Call of Duty Warzone 2.0 e MW2: guida alle armi più forti della Stagione 1 Furiosa

State giocando a Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 ma non sapete proprio quali armi usare nel corso di questa Stagione 1 Furiosa? Sappiate allora che siete nel posto giusto, poiché in questa guida vi illustreremo quelle che sono le bocche da fuoco più apprezzate dagli utenti in questo periodo.

RPK (mitragliatrice leggera)

La prima arma di cui parlare in una guida del genere non può che essere l'RPK, la mitragliatrice leggera che sta spopolando dal day one di Call of Duty Warzone 2.0. Malgrado appartenga ad una tipologia di armi spesso bistrattate per via della loro scarsa precisione, l'RPK è una vera e propria eccezione. Pur avendo il caricatore generoso tipico degli LMG, questo fucile può essere modificato in una sorta di arma d'assalto con un rinculo più che accettabile ed un potere d'arresto invidiabile.

Fennec 45 (mitraglietta)

Parlando invece di mitragliette, una delle categorie di strumenti di morte più amati dai giocatori di Call of Duty, non possiamo non suggerirvi di utilizzare il Fennec 45. Esteticamente simile al leggendario Vector, questo SMG si contraddistingue da tutti i suoi colleghi per via di una cadenza di fuoco elevatissima che lo rende letale soprattutto negli scontri a medio e corto raggio.

Kastov 762 (fucile d'assalto)

Fra le armi più popolari di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 non possiamo certo non inserire anche il Kastov 762, un fucile d'assalto legato alla piattaforma Kastovia (quella con le armi dalla forma simile ad un AK-47) che è riuscito a distinguersi tra le bocche da fuoco appartenenti alla sua stessa categoria. Grazie al danno elevato e ad una buona precisione, questo fucile permette di eliminare senza problemi anche i bersagli più distanti, a patto però di avere un loadout costruito ad hoc.

TAQ-V (fucile da battaglia)

Se invece preferite utilizzare i fucili da battaglia, il nostro consiglio ricade senza ombra di dubbio sul TAQ-V, della piattaforma Tactique Verte (quella con la struttura simile ad uno Scar). La peculiarità di questo fucile sta nel fatto che funziona in maniera simile ad una qualsiasi arma d'assalto, ma il suo elevato potere d'arresto lo rende perfetto anche sulle lunghe distanze, ovviamente accompagnato da un buon mirino.

Signal 50 (fucile di precisione)

A chiudere il cerchio troviamo un fucile di precisione, altra categoria che può dare i suoi frutti se utilizzata con criterio. In questo caso il nostro suggerimento è quello di utilizzare il Signal 50, un ingombrante fucile che somiglia al Barrett, sebbene sia ancora più grande del fucile di precisione presente nei vecchi capitoli della serie. Si tratta del fucile da cecchino con il danno inflitto più elevato, al punto da rendere difficile la sopravvivenza anche per chi non viene colpito alla testa. Tale potenza viene controbilanciata da una grande lentezza, quindi sarebbe preferibile utilizzare questo fucile al fianco di un'arma agile come una mitraglietta.

Avete già letto dello streamer di COD Warzone 2.0 che ha mandato offline i nemici con la chat di prossimità?