Call of Duty Warzone 2.0 e MW2: da Shipment al raid, le novità della Stagione 1 Furiosa

A pochi giorni dall’inizio delle festività natalizie, Activision ha pubblicato l’update della Stagione 1 Furiosa di COD Warzone 2.0 e MW2, che introduce alcune novità in termini di contenuti e interviene su alcune criticità legate all’interfaccia e ai tanto criticati menu. Scopriamo insieme tutte le modifiche apportate dall’aggiornamento gratuito.

Il ritorno di Shipment

La principale attrazione per i giocatori di COD Modern Warfare 2 è rappresentata indubbiamente da Shipment, una mappa che i fan dello sparatutto adorano alla follia e che viene riproposta per l’ennesima volta anche nell’ultimo capitolo. Per chi non lo sapesse, Shipment è una mappa quadrata dalle dimensioni contenute e in cui è possibile prendere parte a match folli in cui le eliminazioni e le morti si susseguono ad un ritmo molto più veloce rispetto a quello delle classiche partite. L’ultima versione dell’arena è ambientata su una grossa nave adibita al trasporto merci e presenta alcune modifiche sostanziali rispetto a quanto visto nel primo Modern Warfare: sebbene la struttura della mappa e il posizionamento dei container restino invariati, non è più possibile arrampicarsi sulla sporgenza al centro della mappa, fattore che costringe tutti i giocatori a restare a terra e a correre all’impazzata alla ricerca del prossimo bersaglio. Il debutto di questa amata mappa non poteva che essere affiancato dalla playlist Shipment 24/7, che permette di giocare varie modalità all’interno dell’arena e, in combo con il weekend di XP doppi, si tratta di un’occasione ghiotta per chi vuole sbloccare gli accessori per le armi o è a caccia di mimetiche, vista la facilità con cui Shipment consente di portare a termine le sfide. A breve dovremmo inoltre assistere all’arrivo di una speciale versione dell’arena, innevata e addobbata per le feste, così da trasmettere ai giocatori il calore delle festività natalizie tra una sparatoria e l’altra.

Altro contenuto di questa Stagione 1 Furiosa è l’atteso raid, che va ad ampliare l’offerta della modalità cooperativa di Modern Warfare 2. Non si tratta di un’attività simile a quanto visto in Destiny, ma siamo comunque di fronte ad una missione più complessa rispetto alle tradizionali Spec Ops, al punto che gli stessi requisiti per accedervi sono più stretti. Possono prendere parte al raid Atomgrad Episodio 1 solo gli utenti che hanno soddisfatto alcuni requisiti che gli hanno conferito un pass temporaneo per l’accesso (sulle nostre pagine trovate la guida su come accedere al primo raid di COD Modern Warfare 2) e non vi è matchmaking: questo significa che solo chi ha una squadra da tre giocatori può avviare una partita. Tale scelta, sicuramente discutibile, è dovuta alla richiesta di un team affiatato e in grado di coordinarsi, poiché le situazioni da affrontare sono difficili ed è improbabile che una squadra composta da giocatori casuali possa uscirne vivo. Malgrado la difficoltà (aumentata nella versione Veterano di Atomgrad), si tratta comunque di un tipo di missione che non rivoluziona il genere e, vista anche l’assenza di un boss finale, siamo curiosi di vedere come verranno strutturati i quattro episodi successivi.

Coppa Warzone e il mistero dell’Edificio 21

Come avrete notato avviando Call of Duty Warzone 2.0 nel corso degli ultimi giorni, la Stagione 1 Furiosa non è stata particolarmente generosa nei confronti del battle royale, che dall’ultima patch ha guadagnato pochissime novità. L’unica aggiunta in termini di modalità è la Coppa Warzone, una particolare iniziativa legata al campionato mondiale di calcio in Qatar che trasforma lo sparatutto in una sorta di Rocket League. Giocando una partita in questa modalità, si gareggia al fianco di due giocatori a bordo di un quad, veicolo con il quale bisogna sfrecciare in giro per un enorme campo da calcio con l’obiettivo di colpire una grossa sfera e fare gol.

Più criptica è invece l’aggiunta alla Beta di DMZ, poiché il fantomatico Edificio 21 è irraggiungibile mentre vi stiamo scrivendo questo articolo. Non si tratta di un luogo segreto che richiede particolari stratagemmi per accedervi, visto che persino i dataminer hanno analizzato i file di gioco scoprendo che non vi è traccia di questo luogo, sebbene le chiavi d’accesso siano recuperabili grazie alla modalità sopravvivenza. L’ipotesi più probabile è che l’edificio sia uno dei principali luoghi della seconda mappa di DMZ, visto che da qualche giorno è apparso nel gioco un selettore della mappa in cui è possibile al momento selezionare esclusivamente Al Mazrah e che potrebbe presto accogliere una seconda opzione. Ciò non significa che DMZ sia totalmente priva di novità, poiché gli sviluppatori hanno deciso di apportare una piccola modifica di gameplay che rende la vita più semplice a chi riesce ad effettuare più estrazioni consecutive. Ad ogni fuga da Al Mazrah a bordo di un elicottero, i giocatori ottengono un perk casuale, così da avere maggiori possibilità di sopravvivenza.

Chimera e altre piccole aggiunte

A coinvolgere ogni singola componente di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è invece l’introduzione del Chimera, un fucile d’assalto che si può sbloccare gratuitamente previo il completamento di una sfida alla portata di tutti. Questo fucile, che ha un silenziatore incorporato e munizioni subsoniche di default (quelle che nascondono i teschi degli avversari eliminati), va ad ampliare la già vasta gamma di armi appartenenti alla sua categoria, rappresentando un’ottima opzione per chi ama la furtività e gli scontri ravvicinati ma non vuole cedere alla tentazione delle mitragliette.

Passando oltre le novità più evidenti di questa Stagione 1 Furiosa, è bene sottolineare come molte modifiche abbiano avuto meno rilevanza agli occhi dei giocatori ma abbiano al contempo migliorato alcuni aspetti del gioco. Oltre alla rinnovata schermata dei Gettoni XP, che permette finalmente di visualizzare quali sono attivi e per quanto tempo, troviamo anche la possibilità di salvare la calibrazione degli accessori delle armi, sebbene continui a mancare un sistema per salvare i progetti personalizzati.Nel corso degli ultimi giorni, Raven Software ha anche agito sul codice del battle royale per dare una scossa alle meccaniche di gioco, incontrando in più di un’occasione il favore dei giocatori: il numero delle Stazioni d’Acquisto è stato aumentato, il lancio delle casse d’equipaggiamento entra in gioco al secondo cerchio (prima arrivava al terzo) e l’intelligenza artificiale dei nemici è stata ritoccata verso il basso per dare maggiore respiro ai giocatori di DMZ.

Insomma, di strada da fare ce n’è ancora molta e i problemi da risolvere sono tutt’altro che storia passata, ma è innegabile che i recenti interventi di Raven lasciano ben sperare per il futuro del gioco e per la nuova stagione, in arrivo tra poco più di un mese.