Call of Duty Warzone 2.0, NICKMERCS attacca: 'La Ranked non basta per salvare il gioco'

Alla luce del costante calo di giocatori di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, il noto pro player NICKMERCS discute delle effettive prospettive di rilancio promesse dalla recente introduzione della modalità competitiva nell'esperienza multiplayer degli sparatutto targati Activision.

A dispetto dei giudizi positivi che stanno accompagnando la partenza delle attività Ranked di COD Warzone 2.0, sono in tanti a dubitare che la sola modalità competitiva possa determinare il ritorno di chi, in questi mesi, ha deciso di abbandonare i server di Call of Duty.

Già nell'ottobre del 2021, d'altronde, NICKMERCS si disse certo che Warzone non avrebbe potuto sopravvivere nel lungo periodo senza una modalità classificata, citando ad esempio le scelte compiute da chi, da allora, ha abbandonato la scena competitiva di COD per abbracciare quella di giochi come Apex Legends.

Nel corso del suo ultimo streaming, NICKMERCS ha discusso del futuro di Call of Duty con i suoi follower e affrontato l'argomento per spiegare che "la nuova Ranked di COD è davvero un buon sistema classificato e mi piace molto. Spero che non lo rendano più facile perché mi piace il tasso di sfida che propone attualmente, ma è uscito troppo tardi per salvare questo gioco".

Sapevate che la Ranked di Warzone 2.0 ha il suo nuovo Re? Con i suoi oltre 25.000 Punti SR conquistati nella modalità competitiva, SOKA è infatti riuscito a conquistare il primo posto della classifica mondiale a scapito del pro player Shifty.