Call of Duty Warzone 2.0 e le novità della mappa Vondel: doppi XP con l'evento High Stakes

L'assalto a Vondel lanciato con la Stagione 4 di Call of Duty Warzone 2.0 s'accompagna a sorprese da scoprire insieme a tutti gli appassionati della serie sparatutto: tra queste, è davvero impossibile non citare High Stakes, un evento che coinvolgerà i giocatori sullo sfondo della nuova mappa di COD.

L'esplorazione della nuova mappa di Warzone 2.0 offre agli appassionati l'opportunità di cimentarsi nelle sfide di un evento pubblico che dà accesso a moltiplicatori di punti esperienza. La partecipazione alle attività di questo nuovo evento offre ai giocatori l'opportunità di acquisire bottino raro ed equipaggiamenti speciali catturando le casse che cadono dal cielo nelle regioni periferiche della mappa.

Similarmente agli altri eventi di COD Warzone 2.0, anche le attività proposte da High Stakes hanno luogo in punti casuali della mappa, di conseguenza starà ai giocatori capire di volta in volta dove recarsi seguendo le indicazioni offerte dall'HUD.

Le battaglie da completare in questa modalità permettono agli utenti di ottenere il doppio dei punti esperienza: per acquisire questo vantaggio, e l'opportunità di accedere all'arma doppia, basta catturare una delle casse cadute dal cielo. Il bonus dei punti esperienza doppi si somma agli altri vantaggi attivi, come i gettoni XP, garantendo quindi un importante boost nella progressione delle attività stagionali e nelle sfide da completare per far salire rapidamente il livello delle armi. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0.