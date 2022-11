Call of Duty Warzone 2.0 è offline? Come vedere se i server funzionano

Call of Duty Warzone 2.0 è finalmente arrivato, portando con sé tutta una serie di novità per la modalità Battle Royale targata Activision. Il successo della precedente versione ha fatto sì che milioni di giocatori si unissero creando non pochi problemi ai server: ecco l'attuale stato e come vedere se c'è qualche problema.

Attualmente i server di Call of Dury Warzone 2.0 sono in ottima salute, e non sembra esserci alcun particolare problema riguardante il loro funzionamento. Naturalmente potrebbe ancora esservi richiesto di attendere in coda prima di entrare effettivamente a giocare, ma si tratta di una situazione naturale considerata la mole di utenti che, contemporaneamente, in questi giorni tentano di unirsi alla partita.

Tuttavia nei prossimi tempi, tra manutenzioni programmate e potenziale instabilità dei server, qualche momento problematico potrebbe effettivamente esserci. Per arrivare preparati è consigliabile seguire i profili social degli sviluppatori: Infinity Ward e Raven Software -quelli di Twitter in particolare-, in modo da rimanere prontamente aggiornati su eventuali blocchi previsti o altri tipi di difficoltà. In alternativa, Activision ha messo a disposizione una pagina del suo sito dedicata proprio allo status dei server.

Parlando invece del gioco in sé, la nuova forma del Battle Royale di COD ha subìto diversi cambiamenti, ecco, ad esempio, come funziona il nuovo Gulag in Call of Duty Warzone 2.0. Se siete invece alle prime armi, date un'occhiata a come ottenere il loadout personalizzato in COD Warzone 2.0.