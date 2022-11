Call of Duty Warzone 2.0: ecco perché il DrDisrespect è già stato bannato

Come ormai ben saprete, il baffuto DrDisrespect non apprezza particolarmente Activision e Call of Duty Warzone 2.0. Dopo aver criticato aspramente la modalità DMZ del battle royale gratis, lo streamer si è beccato un ban temporaneo dal gioco.

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, l'allontanamento del personaggio dai server di gioco non è dovuto alle sue opinioni sullo stesso. Per stessa ammissione di DrDisrespect, a causargli il ban sarebbe stato un uso improprio della chat di prossimità, una delle feature introdotte con la Stagione 1 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 grazie alla quale è possibile comunicare con gli avversari nei dintorni. Non è chiaro se lo streamer abbia semplicemente abusato della chat di prossimità o abbia insultato gli avversari, in ogni caso la sua condotta gli è costata un ban di una settimana. Tale provvedimento non ha in alcun modo fermato il personaggio, che è tornato a giocare in diretta utilizzando un secondo account.

In attesa di scoprire se DrDisrespect si farà bannare nuovamente, vi ricordiamo che anche timthetatman ha utilizzato in maniera bizzarra la chat di prossimità di Call of Duty Warzone 2.0 ed è riuscito a salvarsi in un momento di grande difficoltà.