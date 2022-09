Call of Duty Warzone 2.0 annunciato ufficialmente: lo sparatutto gratis esce a novembre

Nel corso del Call of Duty Next, ennesimo evento di questa caldissima stagione estiva ormai sul viale del tramonto, Activision e Infinity Ward hanno finalmente svelato in via ufficiale Call of Duty Warzone 2.0, nuova iterazione del free-to-play di COD.

Call of Duty Warzone 2.0 verrà pubblicato su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Battle.net il 16 novembre 2022. Questo nuovo free-to-play andrà ad estendere l'universo di Modern Warfare 2 (atteso per il 28 ottobre) introducendo la nuova mappa di Al Mazrah (una regione fittizia dell'Asia occidentale), diverse innovazioni per la dimensioni Battle Royale come la comparsa di più cerchi nell'endgame e la nuova modalità sandbox DMZ, che sarà disponibile fin dal lancio.

L'esperienza battle royale sarà inoltre vivacizzata da una nuova fazione controllata dall'Intelligenza Artificiale presente nella mappa di Al Mazrah, che contribuirà a rendere gli scenari di combattimento più realistici, nuove funzionalità social e il Gulag 2.0, dove i giocatori saranno chiamati a combattere in 2v2, lootare le armi e affrontare "The Jailer".

Trattandosi di un'estensione dell'esperienza premium, Call of Duty Warzone 2.0 sarà mosso dallo stesso motore grafico di nuova generazione di Modern Warfare 2, un engine basato sul tecnologia già utilizzata in Modern Warfare (2019) ma dotato di una nuova IA, nuovi modelli di locomozione, un sistema di materiali basato sulla fisica con fotogrammetria, illuminazione volumetrica e altro ancora. Il sistema di protezione anti-cheat Ricochet, basato dui driver a livello kernel, sarà inoltre presente fin dal day one sia in Warzone 2.0 sia in Modern Warfare 2.

A completare il quadro ci penserà Call of Duty Warzone Mobile, che a partire dall'anno prossimo consentirà ai giocatori di entrare nell'azione di Warzone ovunque vogliano. Stando a quanto dichiarato da Activision, Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2.0 e Warzone Mobile rappresentano l'inizio di una nuova era di COD.