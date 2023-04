Call of Duty Warzone 2.0 e le presunte skin pay-to-win in DMZ: è polemica

Una delle novità della Stagione 3 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 consiste nell'introduzione di speciali operatori che forniscono vantaggi nella sola modalità DMZ, quella che include al contempo meccaniche PvP e PvE.

Come potete facilmente intuire, i pacchetti con gli operatori che garantiscono questi bonus vanno acquistate tramite Punti COD, la valuta che si acquista ricorrendo alla carta di credito. Alcuni personaggi permettono di scendere sempre in campo con un UAV (utilissimo, se si considera il tipo di modalità) o con una corazza dalla protezione superiore rispetto a quella standard. Non meno rilevante è la presenza in alcuni di questi bundle del quarto slot degli operatori di DMZ, un'altra novità dell'ultima stagione che permette ai giocatori di non utilizzare sempre lo stesso personaggio e conservare il loot più prezioso per una futura run. Ecco, al momento l'unico modo per poter accedere ad un quarto operatore da utilizzare in questo modo è tramite microtransazioni.

Insomma, la situazione è molto delicata e i giocatori non hanno accolto con grande entusiasmo tanto le novità di DMZ quanto il nuovo e costoso Battle Pass in versione premium, che al costo di circa 30 euro fornisce un'ampia gamma di vantaggi per ciò che riguarda l'accesso ai cosmetici stagionali.