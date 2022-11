Call of Duty Warzone 2.0: quando aprono i server per iniziare a giocare? L'orario italiano

Dal 14 novembre è disponibile il preload di Call of Duty Warzone 2.0, questo vuol dire che potete scaricare il client su PC, PlayStation e Xbox in attesa di iniziare a giocare: ma quando aprono i server di Call of Duty Warzone 2.0?

L'apertura dei server di Call of Duty Warzone 2.0 è fissata per le 19:00 ora italiana di mercoledì 16 novembre, tuttavia secondo alcune indiscrezioni Activision Blizzard opterà per una sorta di "Soft Launch" con partenza anticipata alle 18:30, così da evitare affollamento dei server all'orario di lancio.

In attesa del lancio, ecco come prepararsi a Call of Duty Warzone 2.0, la nostra guida illustra alcune attività che vi consigliamo caldamente di portare a termine in queste ore così da non farvi trovare impreparati al debutto della nuova versione di Warzone.

A partire da oggi Call of Duty Warzone chiude, seppur solo temporaneamente: dalle 17:00, in contemporanea con la fine della stagione 5 di Call of Duty Vanguard, Activision chiude i server del "vecchio" Call of Duty Warzone Pacific per concentrarsi su Warzone 2.0, il primo Warzone tornerà attivo il 28 novembre con un nuovo nome (Call of Duty Warzone Caldera), una nuova mappa e contenuti ridotti, restando comunque online per chiunque voglia continuare a giocare.