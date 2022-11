Call of Duty Warzone 2.0: quando esce, preload, data e ora, è gratis oppure si paga?

Activision Blizzard ha annunciato i contenuti della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty Warzone 2.0 confermando anche la data di lancio del nuovo Battle Royale di COD.

Quando esce Call of Duty Warzone 2.0?

Call of Duty Warzone 2.0 esce il 16 novembre, il lancio ufficiale è previsto per le 19:00 ora italiana ma secondo Tom Henderson i server apriranno in realtà circa 30 minuti prima, a partire dalle 18:30, una sorta di soft launch così da evitare che milioni di persone si riversino in gioco nello stesso momento all'apertura esatta dell'infrastruttura.

Da segnalare anche che il preload inizierà il 14 novembre alle 19:00 ora italiana, dunque 48 ore prima del lancio sarà possibile iniziare a scaricare il client da tutti gli store digitali.

Call of Duty Warzone 2.0 è gratis oppure no?

Sì, esattamente come Call of Duty Warzone, anche Warzone 2.0 è distribuito come free to play, dunque è possibile scaricare gratis il gioco e se volete, acquistare il Battle Pass di Call of Duty separatamente così da poter accedere a nuovi contenuti, o in alternativa potete comprare singoli contenuti (opzionali) dal negozio in-game.

Che fine farà Call of Duty Warzone?

Call of Duty Warzone diventa Caldera, alle 17:00 del 16 novembre il primo Warzone andrà offline per dodici giorni e tornerà online a fine novembre in versione "ridotta" con alcuni contenuti rimossi e senza il supporto per il nuovo Battle Pass, i server continueranno in ogni caso ad essere attivi.