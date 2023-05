Call of Duty Warzone 2.0, la Ranked ha il suo Re: SOKA è il nuovo Numero 1 al mondo

Mentre online ci si interroga sul calo costante dei giocatori di COD Warzone 2.0, la scena competitiva dello sparatutto battle royale di Activision assiste al nuovo primato nella classifica mondiale della modalità Ranked.

Il pro player SOKA è infatti riuscito a strappare a Shifty il primato nella classifica mondiale della nuova modalità competitiva di Call of Duty Warzone 2.0 introdotta da Activision nel corso della Stagione 3 di COD Warzone e Modern Warfare 2.

Le straordinarie prestazioni ottenute da SOKA si riflettono negli oltre 25.000 Punti SR raggiunti dal giocatore professionista, staccando di oltre 500 Punti lo score di Shifty. L'inarrestabile ascesa di SOKA nelle Ranked di COD Warzone 2.0 è al centro dell'ultimo video approfondimento curato da Jgod, con il commento a caldo di una delle partite disputate di recente dal nuovo Re della Top250 mondiale della classifica competitiva dello sparatutto free-to-play di Activision.

La registrazione della partita di SOKA analizzata da Jgod nel suo ultimo video testimonia la bravura di questo pro player, riuscito a involarsi con scioltezza verso la Vittoria Finale accumulando qualcosa come 30 kill. Non c'è da sorprendersi, quindi, se Jgod si spinge a definire SOKA come un vero e proprio 'mostro di COD' e a ritenere che il suo primato nelle Ranked di Warzone 2.0 sia destinato a durare ancora a lungo.