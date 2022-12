Call of Duty Warzone 2.0: riaprono le porte dell'Edificio 21 in DMZ

Nel corso della serata è stato pubblicato un nuovo tweet sui canali social ufficiali di Infinity Ward, uno dei numerosi team di sviluppo di Call of Duty Warzone 2.0 che ha confermato la riapertura delle porte del pericolosissimo Edificio 21.

Questo significa che è ora possibile avviare una partita della modalità DMZ di Call of Duty Warzone 2.0 e selezionare come destinazione l'Edificio 21, ovvero il luogo al chiuso in cui si può ottenere bottino di alto livello correndo un rischio parecchio elevato. In giro per l'edificio si possono trovare altri giocatori a caccia di loot e bot controllati dall'intelligenza artificiale le cui corazze richiedono un bel po' di piombo per essere distrutte. Ovviamente l'ingresso non è libero a tutti e, come avrete già letto nella nostra guida su come accedere all'Edificio 21 in Call of Duty Warzone 2.0, occorre prima raccogliere uno degli speciali tesserini in giro per Al Mazrah e procedere con l'estrazione.

Al momento non è chiaro per quanto tempo si potrà accedere alla seconda mappa di DMZ, ma è probabile che gli sviluppatori continueranno ad introdurla e a rimuoverla a cadenza di tempo regolare.

Nel frattempo, vi ricordiamo che in Call of Duty Warzone 2.0 è ora possibile acquistare i loadout presso le Stazioni d'Acquisto.