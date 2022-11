Call of Duty Warzone 2.0, scoppia la prima nuke! Streamer fa esplodere la mappa

Le anticipazioni sulla Nuke di Call of Duty Warzone 2.0 vengono confermate dalla prima esplosione di una bomba nucleare sulla mappa di Al-Mazrah per opera di Wagnificent, uno streamer che ha testimoniato l'evento al termine della sua ultima partita trasmessa in diretta su Twitch.

Il replay dello streaming tenuto dall'appassionato di Call of Duty mostra il momento esatto dello scoppio dell'ordigno nucleare, con tanto di animazione finale che informa tutti i giocatori in lobby della tremenda esplosione innescata, appunto, dal vincitore della partita.

Nel condividere questo filmato come prima testimonianza della presenza delle Nuke per distruggere la mappa di COD Warzone 2.0, Wagnificent spiega di essere riuscito a detonare l'ordigno dopo aver accettato con la sua squadra un particolare Contratto per ottenere le tre componenti radioattive di trizio, berillio e plutonio necessarie alla fabbricazione della bomba. Una volta raccolti tutti i nuclei, la testata può essere attivata recandosi presso uno dei siti contrassegnati sulla mappa dal Contratto avviato.

Diversamente dai capitoli passati di Call of Duty, quindi, la Nuke non viene sbloccata come ricompensa per aver portato a segno 25 uccisioni consecutive senza essere abbattuti, ma attraverso delle attività di ricerca da compiere insieme alla propria squadra.