Call of Duty Warzone 2.0: servono PlayStation Plus e Xbox LIVE Gold per giocare online?

Call of Duty Warzone 2.0 è disponibile dal 16 novembre su PC e console della famiglia PlayStation e Xbox, se siete nuovi giocatori vi starete chiedendo probabilmente se è necessario essere abbonati a PlayStation Plus o Xbox LIVE Gold per giocare online a COD Warzone 2.0: ecco la risposta.

Su console Xbox non è richiesto l'abbonamento Xbox LIVE Gold, come specificato da Microsoft: "Per la modalità di gioco Warzone 2.0 non sarà necessario un abbonamento Xbox Live Gold, che sarà invece sempre richiesto per tutte le altre modalità online di Call of Duty Modern Warfare II."

Su PlayStation 4 e PlayStation 5, Call of Duty Warzone non richiede PlayStation Plus e lo stesso requisito viene rispettato per Call of Duty Warzone 2.0, è però necessario in tutti i casi possedere un account Activision attivo e non bannato.

Su console della famiglia PlayStation, gli abbonati PlayStation Plus potranno presto scaricare il Pacchetto Combattimento Stagione 1 di Call of Duty Warzone 2.0 e Call of Duty Modern Warfare 2, questo bundle gratis contiene la skin operatore per Oni Oni Tactical, il mitra Oni Revenger e il progetto arma per la pistola Oni Oracle, il biglietto da visita Sony Oni, adesivo Welcome Death, emblema Fractal Demon e infine il portafortuna Demon Fang.

Potete effettuare il preload di Call of Duty Warzone 2.0 da Battle.net e Steam per PC, PlayStation Store e Xbox Store.