Call of Duty Warzone 2.0: uno sparatutto Battle Royale gratis e divertentissimo!

Dopo diversi giorni di gioco intenso, ci siamo finalmente sentiti pronti ad emettere un giudizio su Call of Duty Warzone 2.0, una vera e propria rivoluzione per la dimensione free-to-play di una delle saghe di maggior successo dei nostri tempi. Il battle royale di Infinity Ward si è rivelato all'altezza dell'altisonante nome che porta?

Il primo Call of Duty Warzone si è rivelato il principale nemico di sé stesso: nonostante l'attenzione riservatagli dai team che si sono avvicendati allo sviluppo, non è mai riuscito a liberarsi dei problemi tecnici che si portava dietro fin dal lancio. Il doveroso reset dell'esperienza è gravato sulle spalle di Infinity Ward, la quale ha approfittato del medesimo motore grafico impiegato per il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2.

Dopo esserci catapultati ad Al Mazrah più e più volte, abbiamo potuto appurare che il livello qualitativo dell'esperienza di Call of Duty Warzone 2.0 è mediamente molto alto. Dal gunplay al sistema di personalizzazione delle armi, tutto sembra funzionare a dovere. La nuova mappa è molto vasta e soprattutto estremamente molto varia, ricca com'è di città moderne, piccoli villaggi, specchi d'acqua, una fortezza, una centrale idroelettrica e un aeroporto. Si tratta, a nostro avviso, del miglior scenario di guerra tra quelli proposti fino ad oggi nella serie di Call of Duty Warzone.

Il gameplay ha ricevuto una svecchiata grazie all'introduzione del combattimento in immersione, la visuale in terza persona, un Gulag rivisitato, i bot e il loot contestuale, anche se allo stato attuale è minato da una serie di problemi e bug che ci auguriamo vengano risolti al più presto. Il vero fiore all'occhiello della produzione, in ogni caso, è la sorprendente DMZ, nuova modalità "extraction shooter" in stile Escape from Tarkov tecnicamente ancora in fase Beta. Di questo, in ogni caso, ve ne parliamo in maniera più approfondita nella Video Recensione di Call of Duty Warzone 2.0 che potete trovare in cima a questa notizia. Se non vi basta, per voi abbiamo anche la recensione testuale di Call of Duty Warzone 2.0 con tanto di voto finale.