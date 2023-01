Call of Duty Warzone 2.0: nella Stagione 2 aumenterà anche il denaro disponibile

È ormai chiaro che la Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 rappresenterà una rivoluzione per il gioco, visto che il team di sviluppo è intenzionato ad apportare numerose modifiche in base alle richieste della community. A tal proposito, sui canali social ufficiali è stato svelato un altro di questi cambiamenti.

Raven Software ha confermato che con il prossimo grosso aggiornamento di Call of Duty Warzone 2.0 andrà ad aumentare anche il quantitativo di denaro reperibile in giro per la mappa. Oltre a fare in modo che i giocatori possano riempirsi le tasche senza troppe difficoltà, l'update in questione interverrà anche sulle Stazioni d'Acquisto, modificando il prezzo dei servizi in vendita. In poche parole, nelle partite del battle royale gratis potrete diventare subito ricchi e sbizzarrirvi con gli acquisti, così da poter entrare anche subito in possesso del vostro loadout personalizzato.

Di questo passo, il gameplay del nuovo capitolo del gioco gratis sarà sempre più simile a quello del suo predecessore, con un minore focus sull'attrezzatura che si può reperire nei forzieri e negli altri contenitori di loot che si trovano ad Al Mazrah.

Per chi non lo sapesse, la Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 modificherà anche il loot system.