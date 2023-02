Call of Duty Warzone 2.0 verso la Stagione 2: un mare di novità in arrivo

La nuova mappa Ritorno di COD Warzone 2, Ashika Island, è solo una delle innumerevoli aggiunte previste da Infinity Ward e Raven Software per il lancio dell'attesissima Stagione 2 dello sparatutto gratuito di Activision.

L'approfondimento apparso sulle colonne del sito ufficiale di Call of Duty ci aiuta a delineare il perimetro ludico e contenutistico delle grandi novità in arrivo nella dimensione FPS di Warzone 2.0. In aggiunta al preannunciato arrivo di Ashika Island in omaggio al Giappone, la prossima fase ingame di Call of Duty Warzone 2.0 vedrà l'ingresso di Restore Honor, una funzione che consentirà ai giocatori di ottenere ricompense raccogliendo la propria piastrina (dopo essere tornati in partita) e le piastrine lasciate cadere dai membri della propria squadra.

Di particolare interesse è poi l'aggiunta dei contratti Search and Seizure basati sul furto dei veicoli della Shadow Company. Nella Stagione 2 di Warzone 2.0 assisteremo anche all'introduzione dei Droni di Rischieramento (con respawn in punti diversi della mappa), dei bot Rusher specializzati nel combattimento corpo a corpo, della fazione Crown nelle partite DMZ (con tanto di boss Bombmaker) e di punti di interesse inediti sulla mappa di Al Mazrah.

La Stagione 2 di COD esordirà con Data Heist, un evento pubblico che vedrà i giocatori fronteggiarsi per la conquista delle informazioni da acquisire da tre stazioni di uplink appena comparse sella mappa: i dati ottenuti serviranno a sbloccare ricompense e Killstreak per la propria squadra.

Il lancio della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è previsto per il 15 febbraio su PC, PlayStation e Xbox. Su console Sony, gli abbonati a PlayStation Plus potranno riscattare gratuitamente il Combat Pack della Stagione 2 a partire dal 22 febbraio. Il DLC comprende una skin inedita per Hiro 'Oni' Wantanabe ispirata al Codice dei Samurai, le personalizzazioni per l'SMG "Oni Carver", il fucile d'assalto "Oni Slasher", il ciondolo arma "Yoroi", il biglietto da visita animato "Crimson Oni", l'adesivo arma "Golden Dragonfly" e l'emblema "Grinning Oni".