Call of Duty Warzone 2.0: nella Stagione 2 tornerà il Gulag 1v1

Infinity Ward ha svelato nel corso della serata una delle principali novità che arriveranno con la seconda stagione di Call of Duty Warzone 2.0, riguardante il Gulag.

Come ormai richiesto a gran voce dai membri della community del battle royale gratuito, il prossimo grande aggiornamento farà sì che l'arena subisca un'importante modifica atta a renderla più simile a quella del primo capitolo. In poche parole, gli scontri nel Gulag non saranno più fra due coppie di giocatori e si ritornerà ai testa a testa. Non è chiaro al momento se si tratta dell'unico cambiamento, ma è probabile che la presenza di loot in giro per la stanza e l'arrivo del Secondino non subiscano modifiche.

Per chi non lo sapesse, il Gulag è un'arena in cui finiscono i giocatori di Warzone 2.0 che vengono sconfitti per la prima volta: in caso di vittoria in uno scontro 2 contro 2, i vincitori vengono riportati in vita e possono continuare a giocare.

In attesa di saperne di più sulla revisione del Gulag, vi ricordiamo che Activision ha confermato il rinvio della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0, che introdurrà una mappa più piccola in stile Rebirth Island.

