Call of Duty Warzone 2.0: lo streamer Forsen dichiara che il gioco gli ha 'rovinato il PC'

È sicuramente un momento delicato per la nuova produzione targata Raven Software e Infinity Ward, ossia il nuovo Battle Royale Call of Duty Warzone 2.0>/b>. Il giorno di lancio del titolo è già arrivato su tutte le principali piattaforme da poco tempo, ma giungono le primissime segnalazioni di problematiche per la versione PC.

Tra i diversi casi di feedback negativi che giungono in rete vi è quello dello streamer Forsen, creatore di contenuti per il celebre sito di intrattenimento digitale Twitch. Il content creator ha avuto numerosi problemi con Warzone 2.0 su PC, il quale non è certamente esente da difetti sin dal suo arrivo sul mercato nel corso del mese di novembre 2022. Tra impossibilità di qualsivoglia genere, come con i problemi di accesso alle partite online con i propri amici, e bug di varia natura, il nuovo titolo pubblicato sotto il vessillo di Activision continua a ricevere numerosi riscontri - positivi e negativi - da parte dell'utenza, seppure il team di sviluppo stia correndo ai ripari rilasciando nuovi aggiornamenti.

Proprio nel corso del 22 novembre, infatti, è stata rilasciata una patch che risolve molti bug che affliggono Warzone 2.0, seppure non si siano ancora risolti del tutto i problemi del nuovo titolo targato Call of Duty. Si parla, infatti, di una patch che migliora l'interfaccia e il gulag di Warzone 2.0 A tal proposito, nel corso di una diretta streaming sul suo canale ufficiale Twitch, Forsen ha avuto un crash improvviso del proprio PC a causa di Call of Duty Warzone 2.0. La clip, denominata "Warzone 2.0 attiva una carica di C4 nascosta nel PC di Forsen" e prontamente postata su Reddit dall'utente Gorgonpistol, ritrae il giocatore intento a paracadutarsi nella mischia quando, ad un certo punto, il proprio computer ha mostrato allo streamer la fatidica schermata blu di Windows.

"Warzone ha dato al mio computer degli aiuti. Prima è andato in crash OBS e poi è comparsa la schermata blu quando l'ho chiuso". Nulla di grave per il computer dello streamer, anche se tutto ciò fa eco a tutti i report di problemi simili riscontrati dai giocatori negli ultimi giorni. In tutta risposta, NVDIA ha rilasciato un nuovo driver Game Ready, il cui obiettivo è quello di ottimizzare le performance, migliorare la stabilità e correggere i problemi segnalati dagli utenti. Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 continuano a conquistare i cuori dei fan del brand di Call of Duty, anche in seguito alle recenti dichiarazioni di Microsoft per cui i giocatori di CoD non hanno nulla di speciale.