Call of Duty Warzone 2.0: un tripudio di esplosioni nel nuovo trailer dell'FPS gratis

Con la partenza del preload di Call of Duty Warzone 2.0, per Activision è giunta l'ora scendere in battaglia con l'adrenalinico trailer di lancio del battle royale gratuito ormai prossimo ad approdare su PC, PlayStation e Xbox.

Similarmente a quanto propostoci da Infinity Ward nel video di lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, anche stavolta la sussidiaria statunitense di Activision punta tutto sulla frenesia degli scontri a fuoco che caratterizzeranno l'esperienza di gioco dell'attesissimo FPS free to play che segnerà la nuova fase di COD con la Stagione 1.

La prossima iterazione battle royale della serie Activision sarà foriera di sorprese, a cominciare dalla Beta della modalità DMZ di COD Warzone 2.0 per poi passare al nuovo Battle Pass e alle modifiche che interesseranno il Gulag di Al Mazrah, con un Carceriere gestito dall'IA e la riduzione del 'cerchio di fuoco' nelle fasi più concitate della sfida multiplayer.

Salvo imprevisti dell'ultimo momento, i server di Call of Duty Warzone 2.0 apriranno i battenti esattamente alle ore 19:00 di mercoledì 16 novembre. Fateci sapere con un commento se parteciperete al 'festival sparatutto' che andrà in scena nelle lobby multigiocatore di COD Warzone 2.0 o se, al contrario, preferite aspettare la resurrezione di Warzone Caldera per proseguire la vostra carriera videoludica nell'ambientazione dell'attuale battle royale gratis di Activision.