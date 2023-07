Call of Duty Warzone 2.0: parte la Warzone Elimination Challenge con tante ricompense

Dopo aver descritto l'ultima novità 'allucinante' dell'anticheat Ricochet, Activision si rivolge direttamente agli appassionati di Call of Duty per invitarli a partecipare alla Warzone Elimination Challenge per sbloccare tante ricompense per il proprio Operatore di COD Warzone 2.0.

La sfida multiplayer lanciata da Infinity Ward e Raven Software con la collaborazione del team PlayStation ha luogo in tutta l'area EMEA e, quindi, anche in Italia. Dal 5 all'11 luglio, i giocatori di Call of Duty Warzone 2.0 possono guadagnare delle ricompense, a patto di raggiungere determinati obiettivi di kill insieme agli altri appassionati dello sparatutto battle royale di Activision.

Le ricompense da sbloccare prevedono biglietti da visita ed emblemi Like & Subscribe (5 kill), 60 minuti di boost 2XP e 2WXP (50 kill) e i biglietti da visita con emblemi Fit for a Ghost raggiungendo l'obiettivo delle 20 milioni di kill complessive della community.

Le modalità a cui partecipare per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Warzone Elimination Challenge comprendono tutte le lobby Solo, Duo, Trio e Quad di Battle Royale, Mini Battle Royale e Resurgence. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0, un Battle Royale esplosivo.