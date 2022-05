Call of Duty Warzone 2 avrà quattro mappe classiche di Modern Warfare 2

Il tempo passa e le indiscrezioni riguardanti Call of Duty Warzone 2 aumentano in numero diventando al contempo sempre più interessanti: ieri si è discusso della sua somiglianza con Blackout, mentre oggi grazie a Tom Henderson sappiamo che COD Warzone 2 avrà quattro mappe classiche di Modern Warfare 2 all’uscita.

Secondo il rinomato tipster, l’influenza di Modern Warfare 2 sarà in tutto Warzone 2 in quanto le vecchie mappe torneranno non solo sul nuovo Call of Duty Modern Warfare 2, ma anche sul Battle Royale entrando a fare parte della grande mappa al lancio. In particolare, si parla delle seguenti mappe originali dello sparatutto lanciato nel 2009:

Highrise : Sarà un Punto d’Interesse (POI) chiamato “Modern City” e assomiglierà alla zona Downtown di Verdansk

: Sarà un Punto d’Interesse (POI) chiamato “Modern City” e assomiglierà alla zona Downtown di Verdansk Quarry : La mappa classica sarà un POI con lo stesso nome

: La mappa classica sarà un POI con lo stesso nome Terminal : L’iconico aeroporto tornerà come POI su Warzone 2 mantenendo lo stesso nome

: L’iconico aeroporto tornerà come POI su Warzone 2 mantenendo lo stesso nome Afghan: Sarà un POI presente in prossimità di Quarry, o vicino ad altre cave

Secondo Henderson queste mappe sono state anche ampliate per includerle meglio all'interno della mappa di Warzone 2. Inoltre, egli non esclude la presenza di altre località di Modern Warfare 2 (ad esempio Favela) nel gioco in futuro. Trattandosi di indiscrezioni, resta sempre quel margine di incertezza che svanirà soltanto al momento della presentazione ufficiale.