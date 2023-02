Call Of Duty Warzone 2: il calo di utenti preoccupa la community

Gli ultimi dati registrati su Steam dallo sparatutto Call Of Duty Warzone 2 non sono dei più incoraggianti, con la community di appassionati che ha cominciato a mettere in dubbio l'operato del team di sviluppatori.

Stando infatti a quanto comunicato dal sito di analisi Steam Charts, nelle ultime ventiquattro ore il numero di giocatori consecutivi di Warzone 2 è sceso a circa 87.000, cifre sicuramente molto differenti da quelle registrate dal titolo poco dopo il suo lancio. La stessa community del titolo Activision ha discusso della situazione in un thread su Reddit, dove alcuni utenti hanno espresso la propria preoccupazione per il futuro dello sparatutto. L'utente freddiewop, ad esempio, ha puntato il dito contro gli sviluppatori, rei (secondo lui) di non aver prestato abbastanza attenzione ai problemi di stabilità del gioco.

C'è da dire che il titolo si trova attualmente in una fase di stallo, in attesa del lancio della tanto attesa Season 2 di Warzone 2 - in arrivo il 15 febbraio su console e PC - che potrebbe contribuire a ravvivare l'interesse dei giocatori grazie a una serie di novità come i Droni di Rischieramento e i contratti Search and Seizure. Ma non solo.

Sono arrivate conferme ufficiali in merito all'introduzione di una nuova mappa di COD Warzone 2 che farà da sfondo alla modalità 'Ritorno'.