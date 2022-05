Call of Duty Warzone 2: cinque segreti del gameplay nei leak di Tom Henderson

Dopo aver fornito delle anticipazioni sulle mappe classiche di COD Warzone 2, l'ormai celebre leaker Tom Henderson torna alla carica e, dalle pagine di eXputer, illustra cinque funzionalità inedite dell'esperienza multigiocatore di Call of Duty Warzone 2.

La "gola profonda" specializzata in leak di sparatutto competitivi entra nel merito delle sorprese del gameplay di Warzone 2 per spiegare che una delle novità ludiche più dirimenti del multiplayer free to play sarà rappresentata dagli Interrogatori: in maniera non troppo dissimile da Rainbow Six Siege, a detta di Henderson i giocatori potranno strappare informazioni preziose agli avversari appena abbattuti negli istanti che precedono il loro respawn.

L'altra grande sorpresa del gameplay di Call of Duty Warzone 2, per Tom Henderson, sarà quella costituita dal ritorno delle Corazze, con annesse personalizzazioni come protezioni aggiuntive, giberne per trasportare un munizionamento supplementare e borse per ampliare l'inventario. Oltre alle corazze e alle borse aggiuntive per l'equipaggiamento, in COD Warzone 2 dovremmo assistere anche all'arrivo delle Roccaforti, dei bunker protetti da nemici gestiti dall'IA che, una volta espugnati, garantiranno l'accesso ad armi e ricompense rare.

Non meno interessante, per le fonti anonime citate da Henderson, sarà poi la novità legata ai Pro Perk, delle abilità potenziate da acquisire completando degli incarichi specifici nel corso di ogni partita (come la conquista, appunto, delle roccaforti).