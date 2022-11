Call of Duty Warzone 2: come ottenere Gettoni Battaglia facilmente

Dopo le prime settimane di lancio, la Stagione 1 di Call of Duty Warzone 2 è finalmente cominciata, e con essa è stato introdotto ufficialmente anche il primo Battle Pass della nuova iterazione del Battle Royale gratuito targato Activision, il quale contiene numerose nuove skin per armi, operatori e altri oggetti.

All’interno di questo nuovo capitolo, il Battle Pass è stato però rivisitato nella sua forma e struttura, nel tentativo di renderlo unico nel suo genere: il sistema infatti non è più costituito da una lunga serie di livelli sbloccabili progressivamente attraverso l’ottenimento di punti esperienza, ma è invece formato da decine di celle, chiamate Settori, disposte secondo uno schema particolare a forma di mappa.



Ogni Settore infatti confina fisicamente con una serie di altri Settori, e contiene quattro diverse ricompense sbloccabili - più una che può essere ottenuta completando l’intero Settore. Ciascun Settore, e ciascuna ricompensa contenuta al suo interno, può essere sbloccato solamente spendendo Gettoni Battaglia, oggetti che possono essere ottenuti giocando in maniera simile ai punti esperienza dei classici Battle Pass.

COD Warzone 2.0: come ottenere Gettoni Battaglia

In Call of Duty Warzone 2 esistono tre diversi metodi principali per accumulare Gettoni Battaglia da spendere all’interno del Battle Pass in cambio di ricompense:

giocate normalmente partite in qualunque modalità: l’esperienza ottenuta durante i match viene automaticamente convertita in Gettoni Battaglia , che vengono poi accumulati all’interno della vostra riserva e diventano disponibili per essere spesi - a questo proposito, ecco a voi la nostra guida per ottenere gettoni XP doppi in Call of Duty Warzone 2

, che vengono poi accumulati all’interno della vostra riserva e diventano disponibili per essere spesi - a questo proposito, ecco a voi la nostra guida per ottenere gettoni XP doppi in Call of Duty Warzone 2 acquistate il Pacchetto del Battle Pass all’interno del negozio virtuale (richiede denaro reale)

all’interno del negozio virtuale (richiede denaro reale) acquistate l’edizione speciale di Call of Duty Modern Warfare 2 chiamata Vault Edition, la quale contiene al suo interno la versione premium del Battle Pass e un certo numero di Gettoni Battaglia per sbloccare le ricompense

Purtroppo, nei giorni scorsi Activision ha disattivato una funzione che permetteva di ottenere XP infiniti in DMZ su COD Warzone 2.