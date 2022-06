Call of Duty Warzone 2 esce poco dopo MW2, la mappa è già stata segretamente svelata

Non solo Modern Warfare II, la presentazione del nuovo Call of Duty ci ha permesso di scoprire maggiori dettagli anche su Warzone 2.0, la nuova esperienza free to play di COD in arrivo nel prossimo futuro. Ma quando, esattamente?

Activision non ha ancora svelato la data di lancio ma ha confermato che Call of Duty Warzone 2 sarà disponibile "poco dopo il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2", quest'ultimo è atteso per il 28 ottobre con il Battle Royale free to play previsto entro la fine dl 2022, quindi in uscita a novembre o dicembre.

COD Warzone 2 sarà legato fortemente a Modern Warfare 2 mentre non ci saranno legami con il primo Call of Duty Warzone, che continuerà ad esistere come esperienza separata e non più integrata nell'universo di COD. Confermato il reset dell'arsenale, inoltre il team fa sapere che non sarà possibile importare i progressi da Call of Duty Warzone a Call of Duty Warzone 2.

Sempre a proposito di Warzone 2, lo scatenato Tom Henderson ci tiene a farci sapere come Activision abbia di fatto svelato la mappa del nuovo Battle Royale nel trailer di debutto di Call of Duty Modern Warfare 2, la mappa in questione è conosciuta come "Modern City" ma purtroppo al momento non sappiamo altro. Sicuramente scopriremo maggiori dettagli su Warzone 2 e Modern Warfare 2 nel corso dell'estate.