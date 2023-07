Call of Duty Warzone 2: i giocatori rivogliono indietro lo slide cancel

Call of Duty Warzone 2 ha provato a rinnovare la formula dell'originale esperienza battle royale di Activision introducendo novità come il gulag 2v2, gli zaini, i nemici IA e altro ancora. Molte di queste introduzioni sono state annullate, per riportare il titolo sulle orme del suo predecessore.

Infinity Ward e Raven Software sono alla fine tornati al sistema gulag originale, hanno rimosso gli zaini e hanno eliminato la maggior parte dei bot controllati dall'IA dalla mappa. Inoltre, i drop dell'equipaggiamento personalizzato sono tornati dopo che i membri della community hanno perentoriamente fatto sentire la propria voce. Una scelta di design su cui i giocatori non sono stati in grado di influenzare gli sviluppatori, nemmeno con le continue lamentele, è la rimozione dello slide cancel.

Lo slide cancel è una meccanica che in Call of Duty Modern Warfare e Warzone consentiva ai giocatori di annullare l'animazione della scivolta per tornare immediatamente a sprintare. Si trattava di un sotterfugio per non dover attendere che il proprio operatore recuperasse le energie per tornare a scattare, ma che nell'originale Warzone aveva contribuito ad aumentare sensibilmente il ritmo, e per tanti la godibilità, del gameplay.

A testimonianza di come buona parte della community non abbia gradito la rimozione di questa "feature", un sondaggio proposto dal celebre account Twitter ModernWarzone ha svelato che il 64% dei giocatori vorrebbe un ritorno dello slide cancel, completamente assente sin dall'uscita di Modern Warfare 2. Molto difficilmente le cose cambieranno a breve, e per una possibile reintroduzione della meccanica bisognerà attendere il prossimo capitolo della serie, che secondo i leak corrisponderà a COD Modern Warfare 3.

I giocatori di COD Warzone 2 hanno lamentato anche una cattiva gestione delle playlist del battle royale.