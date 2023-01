Call of Duty Warzone 2: la mappa in stile Rebirth Island arriva con la Season 2?

Il lancio di Call of Duty Warzone 2 non è stato accompagnato da una nuova mappa dalle dimensioni ridotte in stile Rebirth Island o Fortune's Keep, con il Battle Royale che attualmente propone esclusivamente la più estesa zona di Al Mazrah. Questo, però, potrebbe cambiare stando alle ultime indiscrezioni di Tom Henderson.

Il noto leaker Tom Henderson, tra i più affidabili in circolazione, ha svelato che potremmo non dover attendere poi molto prima che la mappa in stile Rebirth Island faccia il suo esordio all'interno del gioco. Insider Gaming, infatti, ha ricevuto notizie da due fonti separate che la novità, molto attesa da parte di quegli utenti che preferiscono un'esperienza frenetica su scala ridotta, potrebbe arrivare con il lancio della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2 e Modern Warfare 2.

Al momento non anticipazioni da Activision riguardanti la mappa Resurgeance, ma alcuni utenti hanno individuato un'isola inacessibile mentre si preparano a lanciarsi su Al Mazrah. Potrebbe dunque essere questa la nuova isola adibita alla modalità Ritorno, ma rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali.

Il lancio della Season 2 dovrebbe coincidere con il primo febbraio, data nella quale scadrà il Battle Pass dell'attuale Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 2. A breve, dunque, scopriremo se le anticipazioni si riveleranno corrette o meno.